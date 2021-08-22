Москва, 22 августа, 2021, 22:50 — ИА Регнум. В состав сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата мира (ЧМ) в сентябре может войти полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Об этом сообщил главный тренер команды Валерий Карпин журналистам ТАСС.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«С Дзагоевым встречался, — сказал Карпин. — Он может быть включен в состав (сборной России)».

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа главный тренер национальной команды Валерий Карпин на пресс-конференции в Москве сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не вошёл в состав сборной России на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022.

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