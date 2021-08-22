Вашингтон, 22 августа, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Образовавшийся в Атлантическом океане тропический шторм «Генри» достиг Восточного побережья США, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами.

Ураган

Отмечается, что максимальная скорость порывов ветра составляет около 27 м/с. Шторм движется на северо-запад со скоростью 5,5 м/с.

Основной удар придется на Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и соседний штат Коннектикут. Власти готовятся к подтоплениям населенных пунктов.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в Национальном центре по наблюдению за ураганами США сообщили, что предупреждение в связи возможным усилением тропического шторма «Генри» до урагана объявлено в американском штате Коннектикут, а также на острове Лонг-Айленд.