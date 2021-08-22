Киев, , 22:36 — REGNUM Украина вместе с ЕС как-нибудь сможет «нейтрализовать» проект «Северный поток-2», заявил вечером 22 августа премьер-министр страны Денис Шмыгаль после встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Шмыгаль заявил, что Украине препятствует реализация российского политически мотивированного проекта «Северный поток-2», который представляет угрозу для «нашей общей с ЕС энергетической безопасности».

«Уверен, что совместными усилиями нам удастся нейтрализовать этот проект «Северный поток-2», который несет эти риски», — сказал глава правительства Украины.

Представитель Брюсселя от комментария на эту тему воздержался.

В свою очередь, глава «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что Газпром создает искусственный дефицит газа, чтобы Европа разрешила запустить «Северный поток-2». Он напомнил, что в прошлом году российская компания забронировала для транзита 65 млрд кубометров топлива через Украину, то в этом году только 40.

«Есть реальная проблема с тем, что «Газпром» гораздо меньше газа сейчас поставляет в Европу и это приводит к рекордному увеличению цен в Европе… Мы говорим — это шантаж», — отметил представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский анонсировал встречу министров энергетики Украины, ФРГ и США 23 августа, на которой могут быть приняты некие решения, касающиеся проекта «Северный поток-2».