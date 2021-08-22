Киев, 22 августа, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Власти Украины, которые с 1991 по 2014 год проиграли информационную борьбу за Крым, сдавали России полуостров в аренду. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина».

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

»Мы (власти Украины — прим) сдавали Крым в аренду товарищам (России — прим.), их флоту, их языку, их паспортизации, — отметил Зеленский. — Вот что мы делали».

При этом он добавил, что украинского телевидения на полуострове не было. Зеленский также задал вопрос, где в то время у Украины был флот и кто его разворовывал?

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ после того, как на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума подавляющее число проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.