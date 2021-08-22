Киев, 22 августа, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Президент Владимир Зеленский в очередной раз критически отозвался по поводу того, что Украина находится в режиме «постоянного ожидания» относительно членства в НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО, Украина

Об этом он заявил в интервью ряду иностранных СМИ.

«Я считаю, что чем дольше Украину не приглашают в НАТО, тем больше стран мира показывают, что одним из мощнейших политических лидеров в мире является Россия… И с каждым годом, если этих стран будет становиться больше, то это просто свидетельство того факта, что Россия — влиятельный игрок», — сказал он.

Также Зеленскому не нравится, когда западные партнёры говорят о том, что Украина фактически «равноправный член» НАТО.

«Если ты равноправный, то ты член ЕС или член НАТО… Украина не является равноправным членом… Украины, несмотря на её желание, пока нет в том или другом союзе, альянсе», — заключил президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в августе Зеленский поручил объяснить каждому украинцу ценность членства в НАТО. До этого посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что вопрос о возможности присоединения Украины к НАТО уже «в принципе решен», но Киев должен провести необходимые институциональные реформы.