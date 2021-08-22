Киев, , 22:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ближайшее время в правительстве страны грядут очередные отставки.

Правительство Украины Daniel Haußmann

Об этом он заявил в интервью в эфире канала «Интер», которое было показано вечером 22 августа.

Зеленский заявил, что у министров на Украине есть большая проблема — «они начинают много говорить, когда нечего показать».

«Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться, а у нас нет на это время», — сказал президент.

Впрочем, о ком именно идёт речь, глава украинского государства уточнять не стал.

ИА REGNUM напоминает, что в июле, после увольнения с поста главы МВД Украины Арсена Авакова, заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной радеЕвгения Кравчук заявила, что следующие отставки в правительстве Украины будут уже осенью. Она также не называла конкретных фамилий, но по информации ряда СМИ, главными кандидатами «на выход» являются министр юстиции Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также министр обороны Андрей Таран.