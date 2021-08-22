Киев, 22 августа, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Настоящий заказчик дела главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — это офис президента Владимира Зеленского, заявил 22 августа политический эксперт Дмитрий Джангиров, комментируя внезапное завершение следствия по делу Медведчука.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

По мнению Джангирова, Венедиктова говорит неправду о деле Медведчука, потому что следствие может быть закончено только когда материалы дела переданы адвокатам, а это произойдет лишь 30 августа. Джангиров объяснил это тем, что настоящий заказчик дела против Медведчука — это офис главы государства.

«Причина проста — все высокопоставленные чиновники должны к 30-й годовщине независимости внести посильный вклад в юбилейные торжества. Разумеется, рвение генпрокурорши будет оценено президентом… К тому же президент Зеленский в интервью иностранным журналистам (The Washington Post, «Новая газета» и т. д.) неосторожно показал, что эта тема его волнует, поэтому генпрокурор поспешила отрапортовать. Кстати, вот так «зеленые» неосторожно еще раз «спалили», что на самом деле за репрессиями против Медведчука стоит офис президента», — подчеркнул публицист.

Джангиров также заявил, что в деле Медведчука нарушена подследственность, а экспертизы сфальсифицированы по заказу власти.

«Начнем с того, что, согласно закону, следствие в отношении народного депутата имеет право вести только Государственное бюро расследований (ГБР). Так что прокурорам еще придется объяснять судьям, почему против депутатам следствие ведут сотрудники СБУ, которые работают по принципу «замкнутого цикла»: по заказу СБУ экспертизы проводили сотрудники Института специальной техники и судебных экспертиз СБУ», — отметил специалист.

Он саркастически констатировал, что «идеологическую зрелость» и «политическую целесообразность» их выводов зафиксировал лично гарант конституции, наградивший через месяц после проведения экспертиз их исполнителей.

«Правда, они проводили экспертизу не оригиналов, а копий, что совершенно недопустимо и со старта делает эти экспертизы ничтожными. Но даже в этой ничтожности наши «заслуженные» деятели взяли новые «высоты»: оригиналы звукозаписи в деле вообще отсутствуют… Т. е. стенограмма беседы, которая является (по мнению следователей СБУ) уликой, не подтверждена записью разговора! На что с подобной доказательной «базой» рассчитывает в суде Венедиктова — непонятно, ибо адвокаты Медведчука просто поднимут на смех прокуроров с такими уликами», — прогнозирует эксперт.

В завершение Джангиров предупредил, что лидер ОПЗЖ снова устроит «зеленым» в суде «избиение младенцев».

«Впрочем, главное для генпрокурорши — отчитаться перед заказчиком в лице президента о «победе» над главным политическим оппонентом к празднику, а 30 августа — хоть трава не расти. А когда выяснится, что «победа» — это на самом деле «перемога», Медведчук снова устроит «зеленым» в суде «избиение младенцев», будет уже не до того», — заключил политический публицист.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа офис генпрокурора Украины объявил о завершении расследования в отношении народных депутатов Верховной радыВиктора Медведчукаи Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей, хотя изначально предполагалось, что следствие продлится как минимум до ноября.