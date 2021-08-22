Киев, 22 августа, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Сегодня, 21 августа, между компанией «Нафтогаз Украины» и немецкой энергетической компанией RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) подписан меморандум о сотрудничестве в секторе водородной экономики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Как было объявлено на церемонии, документ подписан в контексте визита федерального канцлера Ангелы Меркель на Украину и во исполнение договоренностей о совместном развитии водородной экономики, которые были достигнуты сторонами во время встречи в Берлине в июле 2021 года.

При этом сам Зеленский в ходе совместного с канцлером заявления для представителей СМИ сообщил, что у украинского государства есть амбициозный план «зеленой» трансформации — документ открывает перспективы в экспорте «зеленого» водорода на европейский рынок, в частности в Германию, для чего может использоваться как имеющаяся сеть газопроводов, так и «альтернативные средства». Вместе с тем есть один нюанс.

«Переход на «зеленую энергетику» и «зеленый курс» Украины, я об этом сказал… для Украины требуются очень большие деньги и долгий срок. Поэтому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что может потерять наша страна после того, как завершится (транзитный) договор 2024 года, и кто дает конкретные гарантии Украине», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявил, что не считает достаточной компенсацией убытков от запуска проекта «Северный поток — 2» намерения США и Германии инвестировать 1 млрд долларов в возобновляемую энергетику Украины. Сегодня в Киеве Меркель подчеркнула, что Германия обязуется уплатить до 175 млн евро в фонд с целью содействия «обновлению энергетики».