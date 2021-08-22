Киев, , 21:49 — REGNUM Для Украины важен каждый человек. Об этом 22 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина».

Владимир Зеленский President.gov.ua

»Каждый человек на Украине важен, — отметил глава государства. — Разбрасываться людьми нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский настоятельно посоветовал считающим себя русскими жителям Донбасса уехать в Россию.

Украинский лидер подчеркнул, что Донбасс никогда не будет «русской территорией» и указал на важность для жителей «оккупированной» территории уже самоопределиться.