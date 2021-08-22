Зеленский заявил, что каждый человек на Украине важен
Киев, 22 августа, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Для Украины важен каждый человек. Об этом 22 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина».
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Владимир Зеленский
»Каждый человек на Украине важен, — отметил глава государства. — Разбрасываться людьми нельзя».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский настоятельно посоветовал считающим себя русскими жителям Донбасса уехать в Россию.
Украинский лидер подчеркнул, что Донбасс никогда не будет «русской территорией» и указал на важность для жителей «оккупированной» территории уже самоопределиться.