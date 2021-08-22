Москва, 22 августа 2021, 21:40 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на факт того, что в ходе пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель не был вывешен флаг ЕС.
Она напомнила, что обычно за спиной канцлера ФРГ как у представителя страны ЕС стоят национальный флаг и флаг Евросоюза, однако на встрече в Киеве флага Европейского союза не было.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что на поставки оружия из Германии продолжает рассчитывать официальный Киев.
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