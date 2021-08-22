Москва, 22 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на факт того, что в ходе пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель не был вывешен флаг ЕС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что обычно за спиной канцлера ФРГ как у представителя страны ЕС стоят национальный флаг и флаг Евросоюза, однако на встрече в Киеве флага Европейского союза не было.

«Вариант первый: чтобы лишний раз тему Евросоюза не поднимать, так сказать, не наступать на больную мозоль. Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что на поставки оружия из Германии продолжает рассчитывать официальный Киев.

Читайте также: Президент Украины наградил Меркель орденом Свободы