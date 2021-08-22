Киев, 22 августа 2021, 21:38 — REGNUM Власти Украины, которые рассчитывают на поддержку Запада, намерены построить «мощный флот». Об этом 22 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Мы (власти Украины — прим. ИА REGNUM) решили сделать флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад», — сказал Зеленский.
По его словам, Украине нужен Черноморский флот, чтобы «разблокировать Азовский и Черноморский регион».
«Нам (властям Украины — прим. ИА REGNUM) нужна консолидация международных партнеров, — сообщил украинский лидер. — В этом плане мы работаем».
Как передавало ИА REGNUM, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы.