Киев, , 21:38 — REGNUM Власти Украины, которые рассчитывают на поддержку Запада, намерены построить «мощный флот». Об этом 22 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (власти Украины — прим. ИА REGNUM) решили сделать флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад», — сказал Зеленский.

По его словам, Украине нужен Черноморский флот, чтобы «разблокировать Азовский и Черноморский регион».

«Нам (властям Украины — прим. ИА REGNUM) нужна консолидация международных партнеров, — сообщил украинский лидер. — В этом плане мы работаем».

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы.