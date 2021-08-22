Киев, 22 августа, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 августа провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который состоялся по инициативе турецкой стороны.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган

Отчёт о переговорах приводит пресс-служба украинского президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, главной темой переговоров стал саммит «Крымской платформы». Так, Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования поддерживала проект и в дальнейшем будет поддерживать.

«Убежден, что «Крымская платформа» станет действенным инструментом», — сказал он, особо подчеркнув, что позиция Турции «по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках».

«Спасибо за вашу солидарность с украинским народом и такую четкую и последовательную позицию. Она крайне важна для нас», — отметил, в свою очередь, Зеленский.

Напомним, что саммит «Крымская платформа» состоится в Киеве 23 августа, Турцию на этом мероприятии будет представлять глава МИД Мевлют Чавушоглу.

В МИД России заявили, что Россия расценивает форум «Крымская платформа» как политический перформанс, а участие в нем негативно скажется на диалоге с Москвой.