Киев, 22 августа, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обманула общественность, заявив о завершении досудебного следствия в деле народного депутата, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

Dbr.gov.ua Ирина Венедиктова

Такое заявление сегодня, 22 августа, сделал адвокат главы политсовета ОПЗЖ Евгений Скидан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Более того, подчеркнул адвокат, генеральный прокурор не только обманула всё общество в том, что досудебное следствие окончено и стороной обвинения собраны доказательства вины обвиняемых — она еще и обманула в том, что собранные доказательства подтверждают их вину. Также он подчеркнул, что в ходе этого досудебного расследования права защиты нарушались постоянно.

«Самый яркий пример этого то, что в подозрении, которое предъявлено Медведчуку и Козаку фигурирует эпизод с так называемой секретной частью. Сторона защиты уверена в том, что никакого эпизода секретной части нету. А если они и есть, то там будут пересылки какой-то информации, которую легко найти в интернете, которую вы можете найти, любой ребенок ее может найти. Вы можете ее пересылать друг другу и кто угодно ее может друг другу пересылать», — заявил Скидан.

«Более того, все негласные следственные действия, которые проводились, мы уверены в том, что они все, все до одного, были проведены незаконно… Кроме этого, экспертизы, которые были проведены в данном деле, они не доказывают вину Виктора Медведчука, они показывают обратное — что это явная фальсификация и никакого отношения к целям и задачам уголовного процесса это обвинение не имеет», — подчеркнул также адвокат.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа прокуроры объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. В ОПЗЖ заявили, что таким образом президент Зеленский решил пропиариться перед праздником, днём независимости, чтобы компенсировать отсутствие достижений.