Ханты-Мансийск, 22 августа, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В ХМАО-Югре за сутки выявили ещё 158 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Их обнаружили в 21 муниципалитете. Лидерами являются Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 69 173 заразившихся. Выздоровели 65 377 человек, а от COVID-19 умерли 1039.