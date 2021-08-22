Саратов, 22 августа, 2021, 21:12 — ИА Регнум. В ДТП с двумя фурами на территории Саратовской области погибла семья из Екатеринбурга. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Выжила только трёхлетняя девочка. Она потеряла своих двоих братьев, родителей и бабушку, сообщает портал Е1.Ru. Мать девочки работала в свердловском мингосимущества.

Девочку госпитализировали. Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в Вольском районе Саратовской области. Автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с двумя фурами.