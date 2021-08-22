Нижний Новгород, 22 августа, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Футболисты «Нижнего Новгорода» на своем поле уступили «Ростову» в матче пятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 22 августа в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:2.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Кенто Хасимото и Николай Комличенко. У проигравших отличился Максим Осипенко (автогол).

Отметим, что после пяти матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. Футболисты «Нижнего Новгорода», в активе которых семь баллов, находятся на седьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа футболисты московского «Локомотива» обыграли «Краснодар» в домашнем матче пятого тура РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

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