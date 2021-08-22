Салехард, 22 августа, 2021, 20:17 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО зарегистрировано за сутки ещё 127 носителей коронавируса. Об этом сообщает окружной Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 46 495 заразившихся. 708 пациентов госпитализированы, в том числе 35 находятся на ИВЛ.

От COVID-19 скончались ещё пятеро граждан, а с начала пандемии уже 575.