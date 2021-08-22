Ростов-на-Дону, 22 августа, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Число жертв дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и «Газели» в Ростовской области увеличилось до шести, сообщили Интерфаксу в региональном управлении ГИБДД.

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Отмечается, что скончалась госпитализированная пассажирка легкового автомобиля. Женщина скончалась в ЦРБ города Сальска.

Как сообщало ИА REGNUM, информация об автокатастрофе на участке трассы Сальск — посёлок Гигант поступила в экстренные службы примерно в 16:40 мск.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек. Среди жертв — двое детей.

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