Киев, 22 августа, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая ранее прибыла в Киев, провел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом 22 августа сообщил Шмыгаль на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) Philipp Ангела Меркель

«Обсудили с Ангелой Меркель ключевые направления партнерства между Украиной и Германией, — написал Шмыгаль. — Остановились на вопросах энергетической безопасности, европейской и евроатлантической интеграции, экономического сотрудничества и работы Крымской платформы».

По его словам, стратегическим партнером Украины является Германия.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа глава Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что встреча министров энергетики Украины, Германии и США состоится в Киеве 23 августа.

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