Тюмень, 22 августа, 2021, 19:50 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировали ещё 262 случая заражения коронавирусом. Эти данные приводит областной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 52 639 заразившихся. Выздоровели уже 47 058 человек.

23 пациента находятся на ИВЛ. 1290 граждан скончались с начала пандемии от COVID-19.