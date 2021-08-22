Анкара, 22 августа, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили тему миграционного кризиса. Об этом 22 августа сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на управление по связям с общественностью администрации президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В сообщении говорится, что турецкий лидер в ходе переговоров заявил, что Турция, на территории которой в настоящее время находится 5 млн беженцев, не может взять на себя дополнительное миграционное бремя.

Кроме того, Эрдоган выразил удовлетворение решением Брюсселя включить Турцию в европейскую систему цифровых сертификатов COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Афганистане.