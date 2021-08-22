Екатеринбург, 22 августа, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом спасатели эвакуировали садоводов из садового товарищества «Мирный». Об этом сообщает областное управление МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

Эвакуация завершена. Сады покинули 71 взрослый и 12 детей. Спасатели МЧС проводят окарауливание товарищества и ведут мониторинг обстановки при помощи летательных аппаратов.

Противопожарная группировка в СНТ «Мирный» усилена. Как сообщало ИА REGNUM, лес горит в районе озера Глухого.