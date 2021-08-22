Киев, 22 августа, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Канцлера Германии Ангелу Меркель наградил орденом Свободы президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 22 августа сообщается в указе украинского лидера.

Gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель

«Постановляю наградить орденом Свободы канцлера Германии А. Меркель», — сообщается в документе.

Отмечается, что Меркель награждена «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинской-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что на поставки оружия из Германии продолжает рассчитывать официальный Киев.