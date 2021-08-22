Оренбург, 22 августа, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области официально зарегистрировано уже 64 033 случая заражения коронавирусом. Из них 349 выявлены за прошедшие сутки, сообщает оперштаб.

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40,2% новых пациентов находятся в возрасте от 18 до 44 лет. Ещё 4% — старше 80 лет. Ещё 10,1% являются детьми.

Выздоровели уже 52 602 человека. Госпитализированы 1780 граждан. А 1450 пациентов скончались с начала пандемии от COVID-19.