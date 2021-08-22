Киев, , 18:56 — REGNUM Уже через 25 лет страны Европы станут независимыми от поставок голубого топлива. Об этом 22 августа заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

По ее словам, страны Европы уже к 2050 году могут достичь климатического нейтралитета.

«Это означает… через 25 лет из РФ в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в малом количестве», — сказала Меркель.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось проложить 15 километров труб.

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