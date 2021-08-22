Москва, 22 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с российскими политиками и общественными деятелями в воскресенье, 22 августа в Музее Победы на Поклонной горе.

Media.tj Цифровизация

Во встрече принял участие директор РАЭК, член Центрального штаба ОНФ, руководитель конкурсов «Цифровой Прорыв» и «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» Сергей Плуготаренко. В своем выступлении он отметил важность проекта «Цифровой прорыв» и проекта «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту"в решении проблемы кадрового голода.

«Нам нужно 500 тысяч ИТ-специалистов в год. И здесь на помощь приходит отрасль, возникают собственные проекты, когда отрасль умеет сама готовить, находить, удерживать специалистов. Государство не создает им альтернативу, а поддерживает. Так случилось с проектами, за которые я особенно горд, потому что я к ним причастен. Это Всероссийский конкурс для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв», который проводит АНО «Россия — Страна Возможностей», и которым я руковожу уже второй год. Новый проект, запущенный в этом году: «Хакатоны и лекции по Искусственному интеллекту», за 4 года пройдет 200 мероприятий российского и международного масштаба. Это важно и правильно, когда инициативы от бизнеса поддерживаются государством, — отметил Сергей Плуготаренко, — Если эти меры будут реализованы — мы как минимум справимся с кадровым голодом, обеспечим российскую экономику крутыми цифровыми специалистами до 2025−2030 года, и будем готовы к новым вызовам. Россия сможет быть в топ-5 мировых ИТ-держав. А специалистам будет очень комфортно и перспективно жить и работать в России».

Владимир Путин поддержал идеи, высказанные Сергеем Плуготаренко, и выразил уверенность, что эти инициативы будут востребованы, все планы и проекты будут реализованы.

«Вы знаете, что мы приняли ряд очень серьезных решений в сфере налогообложения, в выплатах в социальные фонды для того, чтобы поддержать высокотехнологичные отрасли нашей экономики. И будем делать это дальше, настраивая всю систему таким образом, как Вы правильно сейчас сказали, чтобы и отрасль развивалась, и чтобы людям здесь было интересно работать, и они не тянулись бы куда-то на сторону, а реализовывали все свои лучшие качества в нашей стране», — отметил Владимир Путин.