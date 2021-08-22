Встреча Путина с политиками: «Некоторые мысли будут обсуждаться». Мнение
Москва, 22 августа, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, по случаю празднования Дня государственного флага принял участие в церемонии поднятия флага России. Мероприятие прошло в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.
О готовности поднять российский флаг главе государства доложил начальник почетного караула. После это бело-сине-красное полотнище поднялось под исполнение президентским оркестром композиции «Славься» Михаила Глинки.
Церемония завершилась исполнением гимна России. На церемонии также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие политические и общественные деятели России.
Член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Государственного образовательного автономного учреждения высшего образования Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» Константин Комков высоко оценил итоги встречи.