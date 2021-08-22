Сальский район, Ростовская область, 22 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В результате автокатастрофы в Сальском районе Ростовской области погибли шесть человек — четверо взрослых и двое детей. Эти данные ИА REGNUM уточнили в региональном управлении ГИБДД 22 августа.

УГИБДД по Ростовской области Смертельное ДТП в Сальском районе Ростовской области

Сообщение о лобовом столкновении на автодороге станица Егорлыкская — Сальск в полицию поступило в 16:20 мск. Водитель Lada Kalina, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». Грузовой автомобиль загорелся вместе с водителем. В результате на месте происшествия погибли водитель легкового автомобиля и три пассажира, в том числе двое детей в возрасте 1,9 года и 12 лет, погиб водитель «Газели». Получившая травмы женщина скончалась в больнице.

Инспекторы ГИБДД восстанавливают картину произошедшего.