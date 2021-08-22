Москва, , 18:31 — REGNUM Участие в открытии военно-технического форума «Армия-2021» примет президент РФ Владимир Путин 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Путин примет участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр — 2021 в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин в рамках форума в режиме видеоконференции отдаст команду на закладку боевых кораблей для военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения страны. Кроме того, глава государства посетит первый Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа глава РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» заявил, что нельзя навязывать граждан страны вакцинацию против коронавируса — нужно тщательно разъяснять ситуацию.