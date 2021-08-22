Москва, 22 августа, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Футболисты московского «Локомотива» на своем поле обыграли «Краснодар» в матче пятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 22 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Федор Смолов

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Фёдор Смолов, который оформил дубль. У гостей мяч забил Джон Кордоба.

Отметим, что после пяти матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Футболисты «Краснодара», в активе которых шесть баллов, находятся на девятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа футболисты «Уфы» (Башкирия) сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в домашнем матче пятого тура РПЛ. Встреча, прошедшая 21 августа в Уфе, завершилась со счетом 1:1.