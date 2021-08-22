Москва, 22 августа, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, по случаю празднования Дня государственного флага принял участие в церемонии поднятия флага России. Мероприятие прошло в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

Wanwa Российский триколор

О готовности поднять российский флаг главе государства доложил начальник почетного караула. После это бело-сине-красное полотнище поднялось под исполнение президентским оркестром композиции «Славься» Михаила Глинки.

Церемония завершилась исполнением гимна России. На церемонии также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие политические и общественные деятели России.

Председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров, член Общественной палаты Российской Федерации Артем Метелев высоко оценил результаты сегодняшней встречи президента с политиками.

«Я оцениваю результаты встречи как доверие, которое оказывает государство партии. И те предложения, которые звучали на съезде в июне были значительно доработаны с учетом мнения людей, и все прошедшие после этого месяцы кандидаты от партии собирали предложения от людей в Народную программу. Часть из них были озвучены сегодня на встрече — это и новые выплаты семьям с детьми, и поддержка учителей, отсутствие зарегулированности в школах, поддержка военных и малого бизнеса — сегодня была озвучена лишь малая часть того, что сами люди предложили в качестве составляющих Народной программы. Но то, что все это было не просто не так, то все эти предложения были донесены до главы государства, и получили его поддержку, — прокомментировал для ИА РЕ итоги встречи, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров, член Общественной палаты Российской Федерации Артем Метелев.