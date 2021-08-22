Киев, 22 августа, 2021, 17:56 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 1 003 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 22 августа сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На Украине зафиксировали 1 003 новых подтвержденных случая», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 274 561.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 25 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 457.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 200 999 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 11 816 619 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине было выявлено 1,7 тыс. носителей коронавируса.

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