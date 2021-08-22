Киев, 22 августа, 2021, 17:44 — ИА Регнум. На поставки оружия из Германии продолжает рассчитывать официальный Киев. Об этом 22 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Мы (власти Украины — прим. ИА REGNUM) обращались по поводу поставок оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы, — сказал Зеленский. — Поэтому я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем в пределах учений, в рамках натовских учений».

Зеленский отметил, что Украину поддерживают и «Европа, и Германия», однако «нам нужны очень предметные вещи».

По его словам, в каких направлениях поддержать Украину могла бы Германия «мы знаем», поэтому украинская сторона «все еще на это действительно сильно рассчитывает».

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа глава Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны до 2030 года.