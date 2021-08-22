Осло, , 17:44 — REGNUM Министр иностранных дел Норвегии Эриксен Серейде подверг критике кандидата в премьер-министры страны Йонаса Гара Стере. Об этом сообщает NRK.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава норвежского внешнеполитического ведомства остался недоволен высказыванием политика о разрыве отношений с Россией.

«Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел», — отметил Серейде.

По словам дипломата, Россия и Норвегия контактируют друг с другом чаще, чем многие другие страны мира. Последний раз Серейде встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в мае 2021 года.