Осло, 22 августа 2021, 17:44 — REGNUM Министр иностранных дел Норвегии Эриксен Серейде подверг критике кандидата в премьер-министры страны Йонаса Гара Стере. Об этом сообщает NRK.
Глава норвежского внешнеполитического ведомства остался недоволен высказыванием политика о разрыве отношений с Россией.
По словам дипломата, Россия и Норвегия контактируют друг с другом чаще, чем многие другие страны мира. Последний раз Серейде встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в мае 2021 года.