Москва, 22 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Пенсионерам разовая выплата в 10 тыс. рублей погоды не сделает, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

«Пенсионерам, конечно, разовая выплата (а такие были и в 2016 году, как раз перед выборами) погоды не сделает. Нужно системное повышение их благосостояния», — отметил Миронов.

Это можно сделать только за счёт перераспределения доходов бюджета и увеличения нагрузки на олигархический слой, полагает парламентарий.

«Ну, а господам финансистам нужно сделать всё, чтобы новые выплаты не сожрала инфляция — это гораздо сложнее, чем строить умный вид на форумах!» — заключил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о выплатах пенсионерам в 10 тыс. рублей.