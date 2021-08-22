Берлин, 22 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжит работы по укладки «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

По данным издания, работы должны быть завершены не позднее 12 сентября 2021 года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что «Фортуна» завершила укладку труб газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании и уже покинула регион.