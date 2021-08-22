Сальский район, Ростовская область, 22 августа, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Ростовской области в лобовом столкновении грузовой «Газели» и Lada Kalina погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 22 августа.

ГУ МЧС России по Ростовской области На месте ДТП в Ростовской области

Сообщение об автокатастрофе на участке трассы Сальск — посёлок Гигант поступило в экстренные службы примерно в 16:40 мск. В результате ДТП, по оперативным данным, пострадали шесть человек, пятеро из них получили смертельные травмы. Среди жертв — двое детей.

К месту происшествия были направлены семь сотрудников МЧС России и три единицы техники.