Киев, 22 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. «Давление» на Российскую Федерацию должно сохраняться, пока нет прогресса в «нормандском формате». Об этом 22 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Наша позиция по проведению саммита «нормандской четверки» неизменна, — заявил украинский лидер. — Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться».

По его словам, украинская сторона хочет «видеть активные усилия партнеров».

Как передавало ИА REGNUM, официальный Киев, пытаясь снять с себя ответственность за происходящее в стране, продвигает версию о том, что якобы на Украину внезапно «напала» Россия. В действительности Москва не является стороной конфликта в Донбассе, Украина за семь лет гражданской войны так и не смогла представить доказательства наличия российских регулярных войск в регионе.