Киев, , 17:04 — REGNUM Встреча министров энергетики Украины, Германии и США, на которой будут обсуждать вопросы транзита голубого топлива через Украину, состоится в Киеве 23 августа. Об этом 22 августа сообщил глава Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Зеленский отметил, что он обсуждал сегодня с Меркель вопрос о продлении транзита голубого топлива через Украины после 2024 года. Однако, по его словам, это «очень общие вещи».

«Завтра будет важная встреча, — сказал украинский лидер. — Встретятся три министра энергетики: Украины, Германии и США. Может там появятся более конкретные вещи — переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины».

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если Москва будет использовать «Северный поток — 2» в качестве оружия, Берлин может ввести ограничительные меры против России.