Киев, 22 августа, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Германию на форуме «Крымская платформа» вместо главы МИД страны Хайко Мааса будет представлять министр энергетики Петер Альтмайер. Об этом 22 августа сообщила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

Kremlin.ru Ангела Меркель

«Там (на форуме «Крымская платформа» — прим. ИА REGNUM) будет министр энергетики Петер Альтмайер», — сказала Меркель.

Напомним, 23 августа в Киеве должен состояться саммит «Крымская платформа», организованный Украиной. Ожидается, что на форуме будет обсуждаться вопрос о том, как «вернуть» Крым Украине.

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