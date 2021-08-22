Киев, 22 августа 2021, 16:26 — REGNUM Канцлер германии Ангела Меркель заявила, что Берлин может ввести санкции против России, если Москва будет использовать «Северный поток — 2» в качестве оружия. Об этом сообщает газета «Известия».
Заявление было сделано канцлером по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее 1 августа лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет также предостерег Россию от возможного использования нового газопровода как средства воздействия на Украину.