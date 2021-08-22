Киев, , 16:26 — REGNUM Канцлер германии Ангела Меркель заявила, что Берлин может ввести санкции против России, если Москва будет использовать «Северный поток — 2» в качестве оружия. Об этом сообщает газета «Известия».

Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», — приводит издание слава Меркель.

Заявление было сделано канцлером по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее 1 августа лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет также предостерег Россию от возможного использования нового газопровода как средства воздействия на Украину.