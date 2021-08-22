Москва, 22 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано 50 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 22 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:13 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 19 рейсов, еще 11 отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще 11 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что погоду в Москве 22 августа будет определять циклон с центром над Скандинавией. Температура воздуха в столичном регионе заметно снизится.