Кубинка, Московская область, 22 августа, 2021, 16:11 — ИА Регнум. На площади перед Главным храмом Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась торжественная церемония передачи музеям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов боевых знамен воинских частей, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Со знаменем

«Решение Министра обороны РФ вернуть исторические боевые знамена из запасников Центрального музея Вооруженных Сил в музеи боевой славы городов Юга России позволит сотням, тысячам людей ежедневно видеть эти реликвии вживую, а самое главное — эти знамёна станут доступны нашей молодежи», — отметил в ходе церемонии заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Ранее в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа, при посещении музейного комплекса «Самбекские высоты», министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил заменить представленные в музее копии боевых знамен воинских частей Красной Армии, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев, оригиналами.