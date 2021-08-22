Москва, 22 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Россия и Индия договорились о поставках 70 тысяч автоматов Калашникова. Об этом сегодня, 22 августа, сообщил журналистам генеральный директор «Рособоронэкспорта» Алексей Михеев.

Vitaly V. Kuzmin АК-103

Он сообщил, что речь идет о поставках партии автоматов АК-103. Это обновлённый вариант автомата с улучшенной эргономикой под патрон 7,62×39 мм. Такие автоматы обычно используются силами специальных операций.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о заключении контракта между Индией и Россией на поставку 70 тысяч автоматов Калашникова. Сейчас глава «Рособоронэкспорта» эту информацию подтвердил.

«Всё подтверждаем», — сказал Михеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индия систематически закупает в России различные виды вооружений.