Якутск, 22 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Участники Большой Норильской экспедиции приступили к испытаниям инновационного препарата отечественной разработки для очистки почвы от загрязнений. Об этом сообщает «Наука в Сибири».

Кирилл Уютнов Таймыр

Новый препарат разработан в якутском Институте проблем нефти и газа СО РАН. В его основе лежат штаммы бактерий Bacillus и штаммы грибов Aspergillus и Penicillium, питающиеся углеводородами. Специалист ИПНГ СО РАН Семён Сивцев рассказал, что при соблюдении методики за год применения инновационный препарат может очистить почву от углеводородных загрязнений с эффективностью от 80% до 90%.

Одним из преимуществ биопрепарата является то, что в него входят виды микроорганизмов, существующие на Таймыре в естественной среде. Учёные считают, что подобные препараты окажутся более жизнеспособны и эффективны при использовании в привычных для микроорганизмах климатических условиях.

Испытания препарата проводятся в прибрежной зоне устья реки Амбарной. В 2020 году на этой территории было зафиксировано загрязнение почвы вследствие разлития топлива на норильской ТЭЦ-3. По итогам испытаний будет принято решение о промышленном производстве препарата для использования в условиях Крайнего Севера.