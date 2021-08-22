Нью-Йорк, США, 22 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Книгу о новом, «опустошенном» поколении решил написать учитель из американского штата Калифорния Джереми Адамс, являющийся номинантом на звание «Национальный учитель года» в США. Об этом 22 августа сообщает The New York Post.

karllehenbauer Флаг США

Отмечается, что педагог обеспокоен тем, что сегодняшняя молодежь «лишена поведения, ценностей и надежд, из которых люди традиционно черпали более высокий смысл… или даже простое удовлетворение».

Также указывается, что Адамс называет таких людей «опустошенными», поколением, которое живет в одиночестве и сильно связано с технологиями, однако, как считает учитель, не связано со своими семьями, церквями или общинами.

При этом он приводит статистику, показывающую, что подростковая депрессия выросла на 63% с 2007 по 2017 год, а число подростковых самоубийств возросло за это же время на 56%. К сожалению, как отмечает учитель, самоубийство стало второй по значимости причиной смерти для молодежи в США.

Кроме этого, уточняется, что Адамс считает, что в этом виноват распад американской семьи, когда число браков снизилось, а количество традиционных семей с двумя родителями резко упало. Также, по мнению педагога, свою негативную роль в этом также сыграло исчезновение религиозной жизни.

Кроме того, учитель отмечает, что большая часть молодежи в настоящее время ужинает в одиночестве каждый вечер, сосредоточившись не на семье, а на гаджете в своей руке.

Помимо того, Адамс добавил, что, по его мнению, сегодняшние молодые американцы будут не готовы к будущему, и рассказал, что недавний опрос показал, что пройти тест на гражданство США могут только 70% пожилых людей в стране и менее 20% из тех, кому меньше 45 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа глава Минпросвещения заявил, что в возглавляемом им ведомстве не планируют массового закрытия школ на карантин из-за пандемии коронавируса.