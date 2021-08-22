Кубинка, Московская область, 22 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В конгрессно-выставочном центре «Патриот» открылась обширнаянаучно-деловая программамеждународного военно-технического форума «АРМИЯ-2021». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Для широкой публики площадки форума откроются 23 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2019»

Ключевым мероприятием первого дня форума, по задумке организаторов, должна статьпленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта. В общей сложности деловая программа форума включает проведение 211 мероприятий. В это число возводят разнообразныеконгрессы, конференции, круглые столы, брифинги, деловые встречи, ведомственные и межведомственные заседания.

Во встречах форума примут участие представители 98 иностранных государств, в том числе главы оборонных ведомств из 22 стран.