Москва, 22 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» переиграл другую московскую команду «Динамо» в матче молодежного первенства России. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле стадиона «Новогорск-Динамо» в Химках и закончилась со счетом 2:1 в пользу молодежного состава «красно-белых».

У победителей голами отличились полузащитник Михаил Пилипенко (21-я минута) и Максим Лайкин (45-я, с пенальти).

Автором единственного гола «Динамо» стал форвард Степан Обрывков (34-я).

Отметим, по итогам матча в активе московского «Спартака» стало 10 очков, что позволяет клубу находиться на третьем месте молодежного первенства России. У московского «Динамо» шесть очков и восьмое место.